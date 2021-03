In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in den USA die Critics' Choice Awards verliehen. Auch Chadwick Boseman (✝43), der im vergangenen Sommer ganz unerwartet gestorben war, gehörte zu den Nominierten. Und in der Kategorie "Bester Schauspieler" wurde ihm diese Ehre nun posthum zuteil. In einer emotionalen Rede nahm seine Frau Taylor Simone Ledward (29) nun die Trophäe für ihn entgegen.

In einer ans Herz gehenden Dankesrede ehrte die 29-Jährige ihren verstorbenen Ehemann. "Es ist so schwer, in diesen Momenten ein feierliches Gefühl zu finden. So stolz wir auch auf ihn und seine Arbeit sind, wir sind noch stolzer auf ihn als Mensch", sagte Taylor gerührt. Chadwick habe diesen Award verdient und er selbst hätte Gott als Erstes gedankt, aber auch seinen Eltern.

Erst Ende Februar wurde dem verstorbenen Schauspieler posthum ein Golden Globe für seine schauspielerische Leistung verliehen. Seine Witwe hatte zu diesem Anlass ebenfalls mit einer tränenreichen und äußerst emotionalen Rede Fans und Kollegen gerührt. "Er würde etwas Schönes sagen, etwas Inspirierendes, etwas, das diese kleine Stimme in dir bestärken würde, die dir sagt, dass du alles kannst", waren Taylors Worte.

