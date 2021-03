Große Premiere bei The Masked Singer! Der Leopard begeistert die Zuschauer der Rateshow schon von Woche eins an mit seiner Mega-Stimme. Sowohl die Fans vor den Bildschirmen als auch das Rateteam sind sich sicher, dass unter der Maske eine große Performerin steht. Bisher war allerdings auffällig: Das kostümierte Raubtier saß beim Singen stets auf seinem goldenen Thron, hielt sich an Gitterstäben fest und kroch zuletzt sogar auf die Bühne. Nicht aber in dieser Show – der Leopard gab seinen Song stehend zum Besten.

Die unbekannte Promi-Sängerin performte "Don’t Let The Sun Go Down On Me" von Elton John (73) und George Michael (✝53). Was beim Rateteam, das aus Ruth Moschner (44), Rea Garvey (47) und VIP-Gast Lena Gercke (33) besteht, auf besondere Begeisterung stieß: Die Leo-Frau stand dieses Mal auf beiden Beinen. Auch Moderator Matthias Opdenhövel (50) machte auf dieses Detail aufmerksam: "Habt ihr gesehen? Der Leopard stand dieses Mal zum ersten Mal", freute er sich nach dem Auftritt. Die Tipps der Rategruppe am Pult nahm das gemusterte Tier allerdings wieder im Sitzen entgegen.

Die Frage, die die Fans im Netz jetzt am brennendsten interessiert? Wie hat es der Leopard am Ende wieder von der Bühne geschafft? "Das wurde uns bewusst vorenthalten", ärgert sich ein User auf Twitter. Tatsächlich wurde der Abgang der blauäugigen Fellnase von den Kameras nicht eingefangen. Eins ist aber sicher: Auch in der nächsten Runde ist der Leo-Sänger wieder dabei.

ProSieben / Willi Weber Der Leopard bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Leopard von "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Leopard bei "The Masked Singer"

