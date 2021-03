So sexy ist Jessica Paszka (30) auch in der Schwangerschaft! Die ehemalige Bachelorette erwartet aktuell ihr erstes Kind. Der Vater ist ihr früherer Rosenanwärter – und inzwischen Verlobter – Johannes Haller (33). Ganz klar: Die Beauty genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. So präsentiert sie ihre hübschen Mama-Rundungen regelmäßig und ganz stolz ihren Fans. Das neuste Kugel-Foto ist dabei besonders heiß geraten: Jessi posiert hier nämlich nackt!

Am Montag veröffentlichte die 30-Jährige dieses wunderschöne Bild auf Instagram: Die schwangere Jessi liegt top gestylt, aber splitterfasernackt in der Badewanne. Ihren Intimbereich verdeckt die werdende Mama geschickt durch ein überschlagenes Bein und ihre Brüste mit einem hübschen Strauß aus Rosen und Nelken – einige Blütenblätter schwimmen auch im Wasser. In der Bildunterschrift grüßt die Beauty ihre Community zum Weltfrauentag und verrät: Sie befindet sich schon in der 31. Schwangerschaftswoche!

Ihre Fans flippen bei diesem Anblick natürlich total aus und überschütten Jessi in den Kommentaren mit Komplimenten. Wem das Bild sicherlich auch gefällt? Dem werdenden Papa! Erst vor ein paar Wochen betonte Johannes auf Instagram, dass er die Schwangerschaftskurven seiner Verlobten total erotisch findet. "Heute wächst mit jedem Gramm, das Jessi durch die Schwangerschaft zunimmt, meine Liebe zu ihr, und ich bin so stolz", schwärmte er.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Februar 2021

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

