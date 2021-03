Sehen Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (33) sich in der Zukunft etwa mit mehreren Kindern? Die beiden Realitystars fiebern aufgeregt der Geburt ihres ersten Nachwuchs entgegen. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis sie ihr Baby endlich in den Armen halten dürfen – die ehemalige Bachelorette befindet sich nämlich schon in den letzten Etappen ihrer Schwangerschaft. Später wollen Jessi und Johannes ihre Familie aber noch mal vergrößern!

In einem Q&A auf Instagram plauderte die Influencerin einige Details in Bezug auf ihre Familienplanung aus – einem neugierigen Follower brannte nämlich die Frage unter den Nägeln, wie viele Kinder sie insgesamt wolle. "Also definitiv mehr als eins", gab die Beauty preis. Allerdings habe sie es nicht unbedingt eilig, ihrem ersten Sprössling ein Geschwisterchen zu schenken: "Ich möchte mir mit dem zweiten Baby Zeit lassen." Jessi, Johannes und ihr Neugeborenes wollen die Zeit bestimmt auch erst mal zu dritt genießen.

Wie sie ihr Kind nennen wollen, haben die beiden übrigens noch nicht bekannt gegeben. Allerdings verriet die 30-Jährige auf Instagram: Sie habe schon einen Favoriten. "Den Namen verwende ich seit sechs Monaten für unser Baby", gestand Jessi. Es sei aber auch noch eine weitere Option im Rennen.

Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Jessica Paszka

Jessica Paszka, Februar 2021

