Aufgrund der aktuellen Lage herrschte am Set von GZSZ zuletzt eigentlich stets Abstand zwischen den Schauspielern. Für Timur Ülker (31) und Iris Mareike Steen (29) gab es dann jedoch eine Ausnahme. Ihre Serienfiguren Lilly und Nihat haben einander ihre Liebe gestanden und besiegelten das Ganze mit einem Kuss. Doch wie steht eigentlich Timurs Freundin Caro zu solch innigen Szenen? Mit Promiflash sprach er darüber, wie eifersüchtig seine Partnerin bei Kuss-Szenen ist.

“Knutschen vor der Kamera ist meistens nicht ganz so romantisch, wie es im Fernsehen dann aussieht", erklärte Timur im Gespräch mit Promiflash. Immerhin stehen in dieser Situation 20 bis 30 Mann um einen herum und der Vorgang muss mehrmals wiederholt werden, wie eine Choreografie. "All das weiß Caro. Sie weiß, dass das eben zum Beruf gehört", versicherte der 31-Jährige. Würde sich das Paar nicht zu 100 Prozent vertrauen, würde es wohl nicht funktionieren, glaubt der Schauspieler.

Dieses Vertrauen hat das Paar inzwischen wohl aufgebaut. 2017 lernte Timur seine Caro in einem Schuhgeschäft kennen. Mittlerweile verbinden sie sogar zwei Kinder miteinander – Töchterchen Ileya Zoé und der kleine Ilay Kaan. Wenn es nach dem stolzen Vater ginge, sollte sogar bald ein drittes Kind folgen.

Instagram / timuruelker Timur Ülker und seine Freundin Caroline Steinhof

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Freundin Caroline

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Familie

