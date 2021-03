Bei Nora Koppen (31) kann es jetzt wirklich jeden Moment so weit sein! Die ehemalige Unter uns-Darstellerin und ihr Freund Jan erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Schon sehr bald kann die Schauspielerin ihren Nachwuchs zum ersten Mal im Arm halten – sie ist jetzt in der 40. Woche und das sieht man ihr auch an: Ganz selbstironisch präsentiert Nora sich jetzt "kurz vor der Explosion".

Via Instagram veröffentlichte die werdende Mama jetzt ein hübsches Babybauch-Update: Nora posiert hier ganz cool in Leggins und Sport-BH sowie einem Jeanshemd vor dem Kölner Rhein – und zeigt stolz ihren riesigen und prallen Bauch. In der Bildunterschrift witzelt sie in Anbetracht ihrer bevorstehenden Geburt: "Stehe kurz vor der Explosion, würde ich sagen."

In der weiteren Bildunterschrift verrät die Schwangere: "Ich kann mich über meinen Verlauf bisweilen echt nicht beschweren, habe kein Sodbrennen, kann verhältnismäßig noch gut schlafen, drehe täglich meine plus minus 10-Kilometer-Runden und fühle mich fit." Dennoch sei Nora bewusst, dass die Geburt hart wird. Ihre Hoffnung: "Man vergisst aufgrund des Wunders, was man da gerade durchgestanden hat."

Instagram / nora_koppen Nora Koppen, bekannt aus "Unter uns"

Instagram / nora_koppen Nora Koppen im Dezember 2020

Instagram / nora_koppen Schauspielerin Nora Koppen

