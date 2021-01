Nora Koppen (31) erwartet Nachwuchs – das hat die ehemalige Unter uns-Darstellerin erst vor wenigen Tagen auf Social Media verkündet. Seit sie das süße Geheimnis mit ihren Fans geteilt hat, will sie diese offenbar auch während ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden halten. Sie postete bereits Fotos ihres Babybauchs. Aber wird ihre Community auch ihr Kind zu Gesicht bekommen, wenn es auf der Welt ist? Promiflash hat nachgehakt.

"Also einen Fuß oder eine Hand wird man bestimmt mal zu sehen bekommen", erklärte die Schauspielerin im Gespräch mit Promiflash. Offenbar will sie ihren Sohn oder ihre Tochter weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten und deshalb auch nicht das Gesicht zeigen. Aber bis es so weit ist, dauert es ohnehin noch etwas. Der errechnete Geburtstermin ist im März.

Ob sie Bilder mit ihrem Baby postet, ist wohl nur eine von vielen Fragen, die sich die Schwangere aktuell stellt. Sie betonte allerdings, dass sie keine Angst vor der Mama-Rolle habe. "Es ist mehr eine Freude auf das neue Abenteuer. Obwohl dieser ominöse Schlafmangel schon heftig sein soll", witzelte sie.

Anzeige

Instagram / nora_koppen Nora Koppen im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / nora_koppen Nora Koppen, Schauspieler

Anzeige

Instagram / nora_koppen Schauspielerin Nora Koppen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de