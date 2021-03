Endlich ist es so weit! Nora Koppen (31) spielte sich in Unter uns in die Herzen vieler Fans. Über drei Jahre hinweg war sie in der Vorabendserie in der Rolle der Elli Schneider zu sehen. Ende vergangenen Jahres verkündete die Schauspielerin ihren Followern dann freudig, dass sie schwanger sei. Jetzt hat das Warten ein Ende: Nora ist zum ersten Mal Mama geworden.

Auf Instagram verbreitete Nora die tollen Neuigkeiten. Sie postete ein Bild, auf dem eine winzige Hand zu sehen ist, die ihren Zeigefinger fest umklammert. "Endlich! Am 20.3.21 um 5:54 Uhr ist unser Sohn endlich geboren", schrieb sie unter das Foto. Einen Namen verriet sie hingegen noch nicht. Mutter und Kind gehe es aber gut und beide würden sich zurzeit noch von den Strapazen der Geburt erholen, fügte sie hinzu. Außerdem versprach die 31-Jährige, sich bald wieder in ihren Storys zu melden.

Ihre Fans freuten sich unter dem Beitrag mit ihrem Idol. "Herzlichen Glückwunsch und wunderschöne Kuschel- und Kennenlernzeit", schrieb eine Nutzerin. Zahlreiche andere User pflichteten ihr mit einer Flut aus Herz-Emojis bei.

Instagram / nora_koppen Nora Koppen, bekannt aus "Unter uns"

