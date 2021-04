Neu-Mama Nora Koppen (31) zeigt ihr Baby! Ende 2019 gab die ehemalige Unter uns-Darstellerin bekannt, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger ist. Am 20. März erblickte ihr Sohn schließlich gesund und munter das Licht der Welt. Viel zu sehen bekamen die Fans der Schauspielerin bisher jedoch nicht von ihrem Kind. In ihrem neuen Post holte sie das nun endlich nach. Nora teilte aber nicht nur das erste Foto von ihrem Sohn, sondern schwärmte auch von ihrer neuen Mutterrolle.

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty zwei Fotos, auf denen sie liebevoll an ihrem Sohn riecht. "Gott, riechen Babys gut", schrieb sie zu den Aufnahmen und gab ihren Followern im dazugehörigen Beitrag auch ein erstes Update in Sachen Mutterschaft: "KK ist jetzt zwei Wochen alt und so langsam finden wir uns ein. Macht richtig Spaß, den kleinen Mann kennenzulernen. Er ist einfach nur großartig." Auch ihre ersten Spaziergänge hätten Mutter und Kind bereits gut gemeistert.

Komplett eingespielt hat sich die kleine Familie aber noch nicht, wie die 31-Jährige bei einem Q&A verriet. Ihr Sohnemann wolle nämlich noch nicht in seinem eigenen Bett schlafen. "Das lassen wir ihm nach zwei Wochen noch durchgehen", scherzte die gebürtige Kölnerin.

Instagram / nora_koppen Nora Koppen mit ihrem Sohn, April 2021

Instagram / nora_koppen "Unter uns"-Star Nora Koppen

Instagram / nora_koppen Schauspielerin Nora Koppen

