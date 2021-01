Stürzt sich Nora Koppen (31) direkt wieder in den harten Arbeitsalltag? Vor wenigen Wochen hat die ehemalige Unter uns-Darstellerin ihren Fans süße Neuigkeiten verraten: Sie und ihr Freund Jan erwarten erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Doch plant die werdende Mutter schon, wie es nach der Geburt ihres Babys weitergeht? Im Netz verrät sie: Eine allzu lange Pause möchte die Schauspielerin wohl nicht einlegen.

"Mein Plan ist es auf jeden Fall, so bald wie möglich wieder vor die Kamera zu treten", stellt die Kölnerin in ihrer Instagram-Story im Rahmen einer Fragerunde klar. Die Schauspielerei sei eben ihre große Leidenschaft und der wolle sie möglichst schnell wieder nachgehen. Aber selbstverständlich hat Nora auch sonst alle Hände voll zu tun: "Und natürlich: Supermom sein, wieder viel Sport machen und natürlich auch mein Studium zu Ende bringen."

Ihr Psychologie-Studium hat die 27-Jährige auch während der Schwangerschaft weitergeführt. Im Gespräch mit Promiflash musste sie zugeben, dass das teilweise ziemlich anstrengend gewesen sei. "Aktuell macht mir die ansteigende Müdigkeit und abfallende Konzentrationsfähigkeit schon ein wenig zu schaffen, aber ich habe den festen Willen, dieses Semester noch alle Klausuren zu schreiben", gab sie sich allerdings zuversichtlich.

Hättet ihr gedacht, dass Nora so schnell wieder in den Arbeitsalltag starten will?