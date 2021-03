Ist Nora Koppen (31) längst Mutter geworden? Ende des vergangenen Jahres verkündete die ehemalige Unter uns-Darstellerin, dass sie und ihr Partner den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Damals ließ die Schauspielerin bereits verlauten, dass ihr Baby im März 2021 das Licht der Welt erblicken soll. Während Nora bis vor einigen Tagen noch regelmäßige Updates rund um ihre Schwangerschaft geteilt hat, herrscht nun absolute Funkstille. Ist das Baby etwa schon da?

Am vergangenen Samstag teilte die Sunny – Wer bist du wirklich?-Bekanntheit ein paar letzte Fotos von sich mit Babybauch. Beim Spazieren genoss die Beauty den Endspurt ihrer Schwangerschaft."Wie verbringt ihr euer Wochenende noch? Ich verbringe meins mit Warten. Lange kann es nicht mehr dauern, ich sage es euch", schrieb sie zu der Bilderreihe. Etwa zum gleichen Zeitpunkt meldete sie sich auch zum letzten Mal in ihrer Instagram-Story. Gut möglich also, dass sich ihr Kleines mittlerweile auf den Weg gemacht hat und Nora nun die Zeit mit ihrem Neugeborenen erst mal genießt.

Aber können sich die Fans auch auf das eine oder andere Foto der Rothaarigen und ihres Babys freuen? "Also einen Fuß oder eine Hand wird man bestimmt mal zu sehen bekommen", kündigte sie im Gespräch mit Promiflash an. Das Gesicht ihres Nachwuchses wollte sie offenbar aber zunächst nicht öffentlich machen.

Nora Koppen, Schauspielerin

"Unter uns"-Star Nora Koppen

Schauspielerin Nora Koppen

