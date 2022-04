Eine ehemalige Kollegin würde Valea Scalabrino (31) besonders gerne zurück am Set begrüßen! Die Schauspielerin spielt seit über einem Jahrzehnt die Rolle der Sina Hirschberger bei Unter uns. Während sie der Serie und den Fans vorerst treu bleibt, haben sich einige andere Stars in den vergangenen Jahren aus dem Serienuniversum verabschiedet. Eine Rolle und selbstverständlich deren Darstellerin ist Valea aber ganz besonders in Erinnerung geblieben. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Berlinerin: Sie vermisst Nora Koppen (32) am meisten.

"Eine Story, die mich total bewegt hat, war die Geschichte um Elli, also Nora Koppen. Die vermisse ich schon. Ich hätte mir gewünscht, dass die Geschichte noch ein paar Jahre erzählt worden wäre", gab die 31-Jährige gegenüber Promiflash zu. Wie gut es mit Nora harmoniert hatte, habe Valea aber erst nach dem Abschied der Kölnerin bemerkt. "Erst im Nachhinein wurde mir bewusst, wie viel Spaß es gemacht hat, mit ihr zu drehen. Als ich gehört habe, sie geht und Elli wird sterben, habe ich echte Tränen geweint. Es war traurig, dass es zu Ende war", stellte die Dunkelhaarige klar.

Abgesehen von Nora hängt Valea aber nicht unbedingt der Erinnerung an einzelne Kollegen nach, sondern eher an "besondere Zeiten" bei "Unter uns". "Es gab mal eine Zeit im Abbruchhaus – da waren vor allem jüngere Kollegen beteiligt. Das war superspaßig. Es hat sich nicht wie Arbeit angefühlt, sondern, als wenn man seine Freunde trifft und nebenbei läuft die Kamera", erzählte sie. Aber auch die Dreharbeiten für die Storys rund um Rolf Jäger (Stefan Franz, 56) seien immer aufregend gewesen.

