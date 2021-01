Schon bald kann Nora Koppen (31) ihr Kind im Arm halten! Lange haben die ehemalige Unter uns-Darstellerin und ihr Freund Jan ihr Glück geheim gehalten: Bereits im März erwartet das Paar ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor Kurzem gab die werdende Mama erste Details über ihre Schwangerschaft preis. So habe sie anfangs mit Übelkeit und ansteigender Müdigkeit zu kämpfen gehabt. Jetzt hat Promiflash weiter nach gehakt: Werden Nora und ihr Partner auch das Geschlecht ihres Babys verkünden?

"Das wissen wir noch nicht, momentan gefällt es uns ganz gut, dass dieses kleine Geheimnis noch bei uns liegt", hüllt sich der Rotschopf im exklusiven Promiflash-Interview in Schweigen. So wie es aussieht, müssen sich ihre Fans wohl noch in Geduld üben, bis sie wissen, ob sie sich mit dem Paar über einen Jungen oder Mädchen freuen dürfen. Doch einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es: So könnte es durchaus passieren, dass sie das Geschlecht doch noch vor der Geburt verraten würde, meinte Nora weiter.

Auch wenn das Mutter-Dasein eine komplett neue Erfahrung für die Schauspielerin sein wird, habe sie keine Angst davor: "Es wird auf jeden Fall wild werden, das ist klar", freut sich Nora auf ihr persönliches Abenteuer. Etwas Respekt habe sie allerdings vor dem Schlafmangel, der sie in den kommenden Monaten erwarten würde.

Instagram / nora_koppen Nora Koppen, Schauspielerin

Instagram / nora_koppen Schauspielerin Nora Koppen

Instagram / nora_koppen Nora Koppen, Schauspieler

