Große Trauer in Hollywood: Leon Gast ist tot. Seit den 1960er Jahren war das Multitalent als Regisseur, Produzent und Fotograf tätig. Für seinen Dokumentarfilm "Rumble in the Jungle", in dem er den WM-Boxkampf im Schwergewicht von Muhammad Ali (✝74) gegen George Foreman (72) dokumentierte, wurde er 1996 sogar mit dem Oscar ausgezeichnet. Doch nun wurde die traurige Nachricht von Leons Tod bekannt gegeben.

Wie die Veranstalter des Woodstock Film Festivals in einem offiziellen Statement mitteilten, verstarb Leon am vergangenen Montag in seinem Haus in Woodstock im US-Staat New York. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Gegenüber dem Branchenblatt Hollywood Reporter bestätigte aber auch Dokumentarfilmerin Barbara Kopple den Tod ihres guten Freundes. Leon wurde 85 Jahre alt.

Neben seiner Tätigkeit als Regisseur erlangte der US-Amerikaner in den 60er und 70er Jahren auch als Fotograf für die Magazine Vogue, Esquire und Harper's Bazaar große Berühmtheit. Sein letzter Film "Manny" erschien 2014 – es war ein Porträt des Profiboxers Manny Pacquiao.

Anzeige

Getty Images Leon Gast, 2010

Anzeige

Getty Images Leon Gast im Jahr 2010

Anzeige

Getty Images Bill Siegel, Khalilah T. Camacho-Ali und Leon Gast bei der "The Trials of Muhammad Ali"-Weltpremiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de