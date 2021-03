Prinz Charles (72) lässt sich nach dem Interview seines Sohnes das erste Mal blicken. Das Interview von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) mit Talkshowmasterin Oprah Winfrey (67) wurde vor wenigen Tagen ausgestrahlt – und sorgt seitdem für mächtig Wirbel. Auch die anderen Mitglieder der britischen Königsfamilie sind Thema in ihrem Gespräch. Nun hat Charles nach der Ausstrahlung den ersten Termin wahrgenommen – und wurde natürlich sofort auf das Interview angesprochen!

Der 72-Jährige fuhr am Dienstag in ein Impfzentrum im Nordwesten von London, um mehr über die Arbeit dort zu erfahren. Den anwesenden Reportern brannte bei dem Besuch besonders eine Frage unter den Fingern: Wie steht er zu dem TV-Auftritt seines Sohnes und dessen Ehefrau? Trotz direktem Nachhakens wollte er laut Hello! Magazine dazu allerdings nichts sagen – und lächelte nur schweigend.

Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) meldeten sich nach dem Trubel ebenfalls wieder zurück – doch auch sie sprachen nicht über Harry und Meghans Enthüllungen. Sie erinnerten stattdessen auf Twitter an einen Feiertag: "Heute ist der Commonwealth Day. Der Commonwealth ist eine freiwillige Vereinigung von 54 unabhängigen Ländern. Die Königin ist Leiterin des Commonwealth."

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Prinz Charles, März 2021

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

