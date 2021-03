Hat sich Lena Gercke (33) einen Fashion-Fauxpas geleistet? Die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin zeigt in der heutigen Ausgabe von The Masked Singer, ob sie sich von der deutschen Prominenz hinters Licht führen lässt. Das Model sitzt neben Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) im Rateteam und versucht, die maskierten VIPs zu enttarnen. Die Zuschauer scheinen zu Beginn aber weniger Wert auf Lenas Tipps zu legen – sie haben nur Augen für das Outfit der Blondine. Ist der knappe Look der Mutter etwa zu krass?

Tatsächlich scheint die 33-Jährige unter ihrem weißen Blazer lediglich einen schwarzen BH zu tragen. Damit lässt sie ziemlich tief blicken und setzt ihre Oberweite gekonnt in Szene. Auf Twitter gibt es dafür aber nicht nur Komplimente. "Muss man der Lena Gercke was spenden, weil die nichts zum Anziehen hat?", schießt ein User gegen den Style. Ein anderer ist sich sicher, dass die Beauty nach der Geburt ihrer Tochter unbedingt ihre schlanke Linie präsentieren möchte.

Dass Lena aber nicht mit ihrem Look punkten, sondern vielmehr mit den richtigen Tipps überzeugen möchte, wird bereits nach der ersten Gesangseinlage deutlich. Der Dinosaurier gibt "Human" von Rag 'n' Bone Man zum Besten und der TV-Gast des Tages hat direkt eine Vermutung, wer in dem Kostüm stecken könnte. Luke Mockridge (31) lautet der Tipp. Beim Küken handelt es sich ihrer Meinung nach um Jella Haase (28).

ProSieben/ Willi Weber Lena Gercke bei "The Masked Singer"

ProSieben/ Willi Weber Der "The Masked Singer"-Dino

ProSieben / Willi Weber Das Küken bei "The Masked Singer"

