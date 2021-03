Nina Noel (32) plaudert Schwangerschaftsdetails aus! Gemeinsam mit ihrem Freund Tony erwartet die ehemalige Darstellerin von Krass Schule – Die jungen Lehrer aktuell ihr zweites Kind: Sohnemann Lyano Lyon bekommt einen kleinen Bruder! Wie schon bei ihrer ersten Schwangerschaft versorgt die Influencerin ihre Community regelmäßig mit Updates. Ganz besonders interessiert ihre Fans natürlich ihr Baby-Body: Jetzt verrät Nina, wie viel sie bisher zugenommen hat.

Ganz genau könne die 32-Jährige es nicht sagen, weil sie aktuell keine Waage zu Hause habe, aber: "Ich bin jetzt in der 29. Woche, und das letzte Mal wurde ich vor zwei Wochen beim Frauenarzt in der 27. Woche gewogen. Ich glaube, dass ich da sieben Kilo plus drauf hatte", offenbart Nina in ihrer Instagram-Story. Danach stellt sie jedoch klar: "Das Gewicht ist mir in der Schwangerschaft auch absolut nicht wichtig, außer es ist zu niedrig." Ihr sei vor allem wichtig, dass ihr Baby gut wächst und zunimmt.

Wie war es denn bei ihrer ersten Schwangerschaft? "Bei Lyano hatte ich insgesamt 13 Kilo zugenommen. Und unmittelbar nach der Geburt schon sieben Kilo verloren", erinnert sich Nina. "Während des Stillens hab ich sogar weniger als vor der Schwangerschaft gewogen, und das gefiel mir gar nicht!", schildert die Blondine weiter. Was sagt ihr zu ihrer Einstellung zum Thema Gewicht in der Schwangerschaft? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noels Babybauch in der 28. Woche

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel in der 27. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn Lyano Lyon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de