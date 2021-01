Bekommt Nina Noels (32) Söhnchen einen Bruder oder eine kleine Schwester? Im November hatte die ehemalige Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin bekannt gegeben: Gut ein Jahr nach der Geburt ihres kleinen Lyano Lyon werden die Blondine und ihr Partner Tony bald wieder Eltern. Aktuell ist Nina in der 20. Schwangerschaftswoche – und enthüllte nun auch, welches Geschlecht ihr ungeborenes Baby hat!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Hamburgerin am Sonntag ein neues Video: Der Clip zeigt Nina und Tony auf einer Terrasse, beide halten Konfetti-Pistolen in der Hand, während im Hintergrund rosa und blaue Luftballons angebracht sind. Auf das Kommando einer weiteren Stimme schießen die Turteltauben das Konfetti raus – und es ist blau! Nina und Toni bekommen also noch einen kleinen Jungen. "Ich wusste es", freut sich die werdende Zweifachmutter.

Gegenüber Promiflash plauderte die frühere TV-Darstellerin bereits aus, dass sie ihre zweite Schwangerschaft total genießen könne: "Beim zweiten Kind ist man einfach so tiefenentspannt!" Beim ersten Mal habe sie sich noch über alles Mögliche belesen, um bestens vorbereitet zu sein. "Jetzt hat man das alles schon einmal durch", schilderte Nina.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Freund Tony und Baby Lyano Lyon

Instagram / ninanoel Nina Noel und ihr Partner Tony, Januar 2021

Instagram / ninanoel TV-Schauspielerin Nina Noel

