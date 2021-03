Große Erleichterung für Billie Eilish (19)! Im Februar wurde bekannt, dass das Ausnahmetalent sich zu Hause nicht mehr sicher fühlt – der Grund: Ein Stalker, der ihr schon seit einem halben Jahr das Leben schwer macht! Der 23-Jährige soll der Sängerin immer wieder vor ihrem Haus in Los Angeles aufgelauert und ihr sogar mit dem Tod gedroht haben. Aus diesem Grund hat Billie dann schließlich eine einstweilige Verfügung gegen den Mann beantragt – die jetzt genehmigt wurde.

Das berichtet nun das Onlinemagazin Entertainment News, dem die Gerichtsdokumente vorliegen sollen. Demnach muss Billies Stalker sich jetzt für die nächsten fünf Jahre an diese einstweilige Verfügung halten. Die Anordnung besagt, dass er sich mindestens 250 Yards – also umgerechnet etwa 230 Meter – von ihrem Haus entfernt halten muss. Als Gründe wurden Bedrohung und Belästigung angegeben.

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass der Mann auch aufhören wird, Billie schaurige Zeilen mit der Post zu schicken. In einem von TMZ veröffentlichten Brief war zu lesen: "Du wirst nicht bekommen, was du willst, es sei denn, du willst für mich sterben. Du wirst bald merken, dass auch dir das Wasser bis zum Hals steht und du sehr wohl sterben könntest. Du wirst sterben."

Getty Images Billie Eilish bei den Brit Awards in London im Februar 2020

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Musikerin

Getty Images Billie Eilish bei der Oscar-Party der Vanity Fair, 2020

