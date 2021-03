Das stört Jill Lange (20) wirklich an ihrem Auserwählten! Bei Are You The One? ist die Beauty gerade auf der Suche nach ihrem Perfect Match und hat es offenbar in Kandidat Sascha gefunden. Dass der Troisdorfer sich aber immer wieder mit anderen Damen unterhält, passt der Tattoo-Liebhaberin so gar nicht in den Kram. Doch mit Eifersucht hat das offenbar nichts zu tun, wie Jill nun verriet.

"Ich war nicht wirklich eifersüchtig", stellte die 20-Jährige gegenüber Promiflash klar. Ihr hat etwas anderes Bauchschmerzen bereitet: "Mich hat es nur gestört, dass Sascha ständig behauptet hat, Interesse an mir zu haben, während er viel mehr Zeit mit den anderen Mädels verbracht hat und mir gegenüber sehr schüchtern war." Sie stehe eher auf den offensiveren Typ Mann, der ihr auch sein wirkliches Interesse zeigt und zu diesem Zeitpunkt sei Sascha sehr zurückhaltend gewesen.

Generell würde sich Jill zwar nicht als eifersüchtigen Menschen bezeichnen, dennoch habe sie von ihrem Gegenüber gerne die volle Aufmerksamkeit. "Ich mag es gar nicht, eine von vielen zu sein. Wenn das der Fall ist, verliere ich schneller das Interesse als man gucken kann", machte die Essenerin im Promiflash-Interview ihren Standpunkt deutlich.

