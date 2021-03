Jill Lange (20) scheint ihr Revier bereits markiert zu haben! Die Blondine verdrehte bei Are You The One? nicht nur einem Mann den Kopf. Sowohl Sascha als auch Maximilian fanden Gefallen an der Tattoo-Liebhaberin. Ersteren fand sie anfangs eher uninteressant – das scheint sich mittlerweile aber geändert zu haben. Offenbar entwickelte die Beauty nun sogar Besitzansprüche – dass Sascha sich nämlich mit anderen Frauen unterhält, passt Jill überhaupt nicht in den Kram!

Der Garten- und Landschaftsbauer hielt mit seiner Mitstreiterin Melissa Nunes Pinheiro einen kleinen Plausch, während Jill ihn mit Argusaugen bewachte. "Jetzt sitzt er mit Melissa da – was soll das?", echauffierte sich die 20-Jährige. Das Verhalten des Sunnyboys war für sie offenbar ein großer Abturner: "Boah nee. Also ich mag das nicht, wenn man sich so gibt, als wäre man leicht zu haben – und das hat Sascha in dem Moment einfach gemacht."

Der Show-Teilnehmer Marvin Milczynski empfand Jills Kritik allerdings als ziemlich ungerechtfertigt: "Da bist du die Letzte, die drüber reden darf", konterte der Muskelmann. Die Abiturientin hatte nämlich selbst auch mit mehreren Single-Männern geflirtet und mit zweien sogar schon rumgeknutscht.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

Sascha und Jill, "Are You The One?"-Kandidaten

Jill und Sascha, "Are You The One?"-Kandidaten

Sascha und Jill, "Are You The One?"-Kandidaten

