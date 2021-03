Ennesto Monté (46) sorgt erneut für Trennungsspekulationen! Im November 2020 machten Danni Büchner (43) und der Musiker ihre Liebe offiziell. Und obwohl sie zunächst ein Herz und eine Seele zu sein scheinen, haben sie schon eine echte Achterbahn der Gefühle hinter sich. Anfang des Jahres gaben die zwei bereits zu, eine kleine Krise durchzumachen. Zuletzt schien alles wieder gut zu sein – jetzt sorgt eine Aussage von Ennesto aber für Verwirrung: Haben er und Danni sich etwa getrennt?

In seiner Instagram-Story kündigt der 46-Jährige an, dass er heute seinen letzten Tag in Quarantäne verbringt. Der gebürtige Serbe war bis vor einigen Tagen bei Danni auf Mallorca, ist aber vorzeitig wieder abgereist. Der Grund: Er wollte sich um seine Kinder kümmern. Oder steckt doch mehr dahinter? "Ab morgen darf ich wieder Frauen treffen", erklärt er in dem Beitrag. Welche Ladys damit wohl gemeint sind? Ein Treffen mit seiner Freundin dürfte sich hierzulande zumindest schwer gestalten.

Erst vor wenigen Tagen betonte Ennesto außerdem, dass ein Umzug auf die Insel und damit zu der Goodbye Deutschland-Bekanntheit aktuell nicht zur Debatte steht. "Im Moment klar Deutschland", antwortete er einem Fan auf die Frage, wo er wohnen möchte. Und das, obwohl das Paar vor Kurzem bereits über gemeinsame Zukunftspläne geplaudert hatte.

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté im Oktober 2018

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

