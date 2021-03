Michael (36) glaubt wohl noch immer, dass man seine Traumfrau im TV finden kann! Der Bayer nahm im vergangenen Jahr bei Hochzeit auf den ersten Blick teil. Leider bekam er aber nicht das Happy End, das er sich von dem Sozialexperiment erhofft hatte. Er und seine Frau Lisa (30) beschlossen, sich als Freunde zu trennen. Michi ist also wieder zu haben und offenbar richtig in Flirtlaune. Der Single hat schon das nächste Format anvisiert.

In seiner Instagram-Story schwärmte der Key-Account-Manager jetzt in den höchsten Tönen von First Dates Hotel, der Datingshow von Koch Roland Trettl (49). Noch verfolgt er die Serie vom heimischen Sofa aus. Aber vielleicht ist Michi ja schon im kommenden Jahr selbst dabei. Er schrieb: "Ich fand es mega und habe total Lust darauf, mich zu bewerben." Seine Follower waren offenbar begeistert von der Idee. In der angehängten Umfrage sprachen sich 84 Prozent dafür aus, dass er sein Glück dort versucht.

Dass man bei "First Dates Hotel" tatsächlich einen Partner für eine ernsthafte Beziehung finden kann, hat die Episode am Montag mal wieder bewiesen. Jeanny und Devn hatten zwar ursprünglich andere Singles getroffen, fanden per Zufall aber doch zueinander. Nach den Dreharbeiten genießen sie ihre junge Liebe laut der TV-Redaktion in vollen Zügen.

Instagram / michael.hadeb Michael und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

TVNOW / Boris Breuer Roland Trettl und Empfangsdame Aline bei "First Dates Hotel"

TVNOW Jeanny und Devn bei "First Dates Hotel"

