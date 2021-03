So hat man Orlando Bloom (44) schon länger nicht mehr gesehen! Der Schauspieler und seine Verlobte Katy Perry (36) sind erst vor wenigen Monaten Eltern geworden. Diese Tatsache sowie die aktuelle Gesundheitslage sind wohl auch der Grund dafür, dass der Fluch der Karibik-Star im Moment eher auf den lässigen Freizeitlook statt auf Abendgarderobe setzt. Für die virtuellen Critics' Choice Awards warf er sich nun aber wieder in Schale – und dieser Anblick schien auch Gattin Katy sehr zu gefallen.

Auf seinem Instagram-Account teilte Orlando ein Foto von sich im Smoking und dazu ein Video, in dem die Sängerin neugierig den Kopf durch die Tür streckt und witzelt: "Für den Strand bist du ein bisschen overdressed." Aber in einem Kommentar unter dem Beitrag gab sie dann zu: Der elegante Look ihres Zukünftigen macht sie ganz schön wuschig. "Papa Bloom lässt mein Herz höherschlagen", schrieb sie und unterstrich ihre Aussage noch mit einem Herzaugen-Emoji.

Bei der Preisverleihung hatte der 44-Jährige die Ehre, den Award in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" zu vergeben. Er selbst konzentrierte sich in den vergangenen Monaten nämlich vorrangig auf seinen Job als Daddy. "Dafür hat er sogar berufliche Termine verschoben", verriet ein Insider. Töchterchen Daisy sei für ihn und Katy momentan das Allerwichtigste.

Orlando Bloom, Schauspieler

Katy Perry und Orlando Bloom beim "MOCA Benefit 2019"

Orlando Bloom, 2019

