Zieht Selena Gomez (28) etwa bald den Schlussstrich? Die Sängerin konnte in den vergangenen Jahren mit ihrer Musik etliche Erfolge verbuchen. Nach dem Album "Rare" im vergangenen Jahr veröffentlichte die Beauty im Januar endlich eine neue Hörprobe: den spanischen Track "De Una Vez" (zu Deutsch: Ein für alle Mal). Doch damit könnte bald Schluss sein. Selena denkt über den Ruhestand nach – zumindest auf musikalischer Ebene.

Mit Vogue sprach die 28-Jährige über die Zukunft ihrer Musikkarriere – und dürfte damit vor allem ihre Fans geschockt haben. "Es ist nicht leicht, weiter Musik zu machen, wenn die Menschen dich nicht wirklich ernst nehmen", erklärte die Schauspielerin. Ihr Song "Lose You to Love Me" – ein Abschiedslied an ihren Ex Justin Bieber (27) – sei ihrer Meinung nach eine ihrer besten Veröffentlichungen gewesen, aber dennoch sei es für einige Personen noch nicht gut genug gewesen. Sie denke, dass viele Hörer ihre Musik mögen, und dafür sei sie sehr dankbar, wenn sie aber noch ein Album aufnehme, werde es ganz anders sein.

"Ich möchte dem Ganzen noch eine letzte Chance geben, bevor ich die Musik vielleicht an den Nagel hänge", kündigte die "Come & Get It"-Interpretin an. Sie machte deutlich, dass sie sich in Zukunft mehr auf ihre Rolle als Produzentin konzentrieren und auch in der Schauspielbranche stärker Fuß fassen wolle.

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Selena Gomez im Januar 2020

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Schauspielerin

