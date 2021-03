Steve Maco strebt offenbar einen Berufswechsel an. Bei DSDS stellte der Nachwuchsmusiker sein Gesangstalent unter Beweis und schaffte es sogar bis nach Mykonos in den Auslandsrecall. Hier hieß es für ihn aber am Samstag Abschied nehmen. Die Juroren Dieter Bohlen (67), Maite Kelly (41) und Mike Singer (21) schickten Steve nach Hause. Mit Promiflash plauderte er jetzt über seine Zukunftspläne – und die haben gar nichts mit Musik zu tun.

Promiflash hakte nach seinem DSDS-Rauswurf bei dem Bartträger nach und dabei verriet Steve, wie es beruflich mit ihm weitergehen könnte. Offenbar kann er sich, neben einem Dasein als Musiker, noch ein weiteres Standbein vorstellen. "Ich führe zurzeit Gespräche mit einem internationalen Management im Model-Business, vielleicht wird es ja was", erklärte der Sänger.

Dass sein Weg bei "Deutschland sucht den Superstar" bereits so früh zu Ende gegangen ist, stimmte ihn nicht traurig. "Ich find's überhaupt cool, so weit gekommen zu sein, das hätte ich ja nie im Leben gedacht!", betonte er stolz im Interview.

