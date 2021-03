Stephie Stark (25) ist eine von vier Bachelor-Halbfinalistinnen, die im Kampf um das Herz von Niko Griesert (30) noch im Rennen sind. Schon nach den ersten Folgen mauserte sich die Bayerin zu einer klaren Favoritin des 30-Jährigen. Das hat die Store-Managerin wohl selbst am meisten überrascht, denn sie gab nun offen zu: Außerhalb der Kuppelshow hätte sie Niko gar nicht als potenziellen Partner gesehen.

Das plauderte sie ausgerechnet beim romantischen Homedate mit dem Rosenkavalier aus. Sie erklärte ihm ganz offen, dass sie im wahren Leben unter keinen Umständen in die Flirtoffensive gegangen wäre. "Ich hätte mir erstens gedacht, dass du niemals Interesse an mir haben könntest, und zweitens hätte ich bei dir niemals so einen Charakter erwartet. Deswegen hätte ich dich nie im Leben angesprochen", verriet sie ganz offen. Niko konnte das gar nicht glauben. "So ein Quatsch", lachte er.

Im Gegensatz zu Stephie ist sich der Vater einer Tochter sicher, dass sie auch außerhalb von der "Der Bachelor" sein Interesse geweckt hätte. "Natürlich hätte ich sie angesprochen, sie hätte mich gar nicht ansprechen brauchen", stellte er im Einzelinterview klar. Er könne sich Stephie sehr gut als die Frau an seiner Seite vorstellen.

