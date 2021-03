Na, ob dieser Post von Big Brother-Teilnehmer Tim wirklich so geplant war? Der Kandidat aus der Normalostaffel 2020 verbrachte gerade mit seinem Buddy Cedric Beidinger, dem Sieger der Reality-Show, ein paar entspannte Tage in Köln. Während die zwei Jungs die Zeit genossen und Tim sogar ein waschechtes After-Lockdown-Umstyling verpasst bekam, sorgten die beiden aber mit einer ganz anderen Story für Aufmerksamkeit auf Social Media: Aus heiterem Himmel teilte der Musiker einen Clip, in dem man Cedric splitterfasernackt zu Gesicht bekam!

Ja, hallöchen! Das haben sich bestimmt alle Zuschauer der Instagram-Story gedacht, die Tim am vergangenen Dienstagmorgen aus einem Hotelzimmer in Köln postete: Zu sehen ist die Rückseite von Staffel-Gewinner Cedric, wie er sich gerade im Badezimmer frisch macht – an hat er dabei nichts. So lieferte Tim seiner rund 26.000 Mann starken Community freie Sicht auf die knackigen Pobacken des Sportlers.

Cedric scheint der Clip nicht gestört zu haben – zumindest ließ er den entblößten Post auf seinem Profil völlig unkommentiert. Viel spannender war für den Fitnessfan, dass er endlich mal mit der Schere an Tims Locken durfte! Cedric verpasste dem Ex von Rebecca Zöller nämlich einen neuen Haarschnitt – und jetzt ist der Sänger wirklich kaum wiederzuerkennen.

Instagram / timbillyboy Cedric Beidinger von hinten

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger im Jahr 2020

Instagram / bigbrother.timbilly Der ehemalige "Big Brother"-Kandidat Tim

