Was halten die Castingshow-Alumni von Dieter Bohlens geplantem Abgang? Seit der ersten Staffel sitzt der Poptitan in der DSDS-Jury und ist damit von Stunde eins an das Gesicht des erfolgreichen RTL-Gesangswettbewerbs. Umso überraschender kam deshalb nun die Nachricht, dass der ehemalige Modern Talking-Sänger ab der kommenden DSDS-Staffel nicht mehr am Jurypult sitzen wird. Sängerin Annemarie Eilfeld (30) hat für diesen Schritt allerdings vollstes Verständnis, wie sie Promiflash exklusiv verriet...

"Nun ja, er ist ja jetzt durchaus im richtigen Alter für seine 'Rente'", erklärte die 30-Jährige, die 2009 selbst bei DSDS vor Dieter getreten war und es damals auf den dritten Platz geschafft hatte, gegenüber Promiflash. Annemarie zufolge sei es keine einfache Aufgabe, einen würdigen Ersatz für den 67-Jährigen zu finden: "Man kann von ihm halten, was man möchte, aber er war eine Art Kultfigur, die Castingshow hat von ihm als 'Aushängeschild' profitiert", zeigte sie sich in dem Gespräch überzeugt.

Die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin gab jedoch auch preis, wer Dieter ihrer Meinung nach das Wasser reichen könnte: "Ich bin gespannt, wer in diese großen Fußstapfen treten wird. Aber ich würde mir wieder einen Produzenten wie Uwe Fahrenkrog-Petersen, Christian Geller oder Alex Christensen wünschen."

Deutschland sucht den Superstar

Getty Images Annemarie Eilfeld

ActionPress Dieter Bohlen beim DSDS-Casting im September 2020 in Rüdesheim

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer beim DSDS-Recall

