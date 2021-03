Überraschende Neuigkeiten für die Castingshow-Welt! Seit der allerersten Folge der allerersten Staffel 2002 ist Dieter Bohlen (67) das Jury-Oberhaupt von DSDS. Auch bei Das Supertalent hat der Poptitan von Beginn an die Führung übernommen und Jahr für Jahr neue Promis neben sich Platz nehmen lassen. Doch damit ist jetzt Schluss: Sowohl die DSDS- als auch die Supertalent-Jury werden neu besetzt – und zwar ohne Dieter!

Das gab RTL nun in einem offiziellen Presseschreiben bekannt. Demnach erfinde sich "Deutschland sucht den Superstar" neu: "Ab der kommenden Staffel wird DSDS seine Fans erstmals nach fast 20 Jahren mit einer komplett neu besetzten Jury begeistern. Dieter Bohlen übergibt das Kommando am Jurypult nach der aktuellen Staffel an starke Nachfolger!" Das Finale der aktuellen Staffel sei somit die letzte Show des ehemaligen Modern Talking-Stars. Ebenso verhalte es sich beim "Supertalent".

Was ist der Grund für den überraschenden Wechsel der Besetzung – und vor allem für Dieters Aus? Laut der Meldung sei einfach der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung gekommen. "Mit klaren Urteilen und feinem Gespür für musikalischen Mainstream im allerbesten Sinne ist Dieter maßgeblich am langjährigen Erfolg beider Shows beteiligt", schwärmte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm (60) noch von dem 67-Jährigen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer beim DSDS-Recall

TVNOW/Stefan Gregorowius Dieter Bohlen für "Das Supertalent"

Getty Images Dieter Bohlen beim Finale von "Das Supertalent" 2016

