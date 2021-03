Die meisten können sich wohl niemand anderen für diesen Job vorstellen! Jüngst gab der Sender RTL bekannt, dass die Castingshow-Legende Dieter Bohlen (67) seinen Platz als Chefjuror bei DSDS und auch bei Das Supertalent abgeben wird. In den kommenden Staffeln wird es also einen Nachfolger für den TV-erfahrenen Musikproduzenten geben. Die einstige DSDS-Kandidatin Melody Haase (27) ist offenbar geschockt von den News: Denn für das Kurvenwunder ist Dieter einfach unersetzlich, erklärte sie nun Promiflash.

"DSDS ist gar nicht vorstellbar ohne ihn. Er hat die Sendung zu dem gemacht, was sie ist. Auch bei meiner eigenen DSDS Teilnahme hat mir sein Kommentar immer am meisten bedeutet. Er ist einfach eine Jury-Legende. [...] Mir fällt niemand ein, der in seine Fußstapfen treten könnte", fand Melody sehr emotionale Worte im Promiflash-Interview. Besonders weil Dieter nicht nur der älteren, sondern auch der jüngeren Generation ein Name sei, findet die Beauty das Jury-Aus sehr schade.

Trotz allem könne Melody den 67-Jährigen durchaus verstehen. "Er hat wahnsinnig viel in seinem Leben erreicht, und es sei ihm gegönnt, sich endlich mal zurückzulehnen", ehrte sie Dieters überaus erfolgreiche Karriere. Auch der Sängerin Annemarie Eilfeld (30), die ebenfalls an der Gesangsshow teilnahm, falle kein würdiger Nachfolger ein, betonte sie im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige

Instagram / melodyraabbit // ActionPress Collage: Melody Haase und Dieter Bohlen

Anzeige

YouTube / Melody Haase Sängerin Melody Haase

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de