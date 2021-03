Gemma Collins (40) will zurück zur Natürlichkeit. Die Reality-TV-Bekanntheit geht offen mit ihren Beauty-Operationen um. So ließ sie sich vor einigen Monaten beispielsweise die Brüste liften. Auch in ihrem Gesicht ist längst nicht mehr alles echt. Allein in den vergangenen zwei Jahren soll Gemma umgerechnet über 9.000 Euro für Eingriffe an ihrem Körper ausgegeben haben. Nun war sie erneut beim Doc – allerdings nicht, um sich einer weiteren Behandlung zu unterziehen, sondern um wieder natürlicher zu werden.

"Ich habe Botox und Filler ausprobiert, und ich habe alles auflösen lassen", gab Gemma gegenüber The Sun preis. Der "The Only Way Is Essex"-Star erklärte auch, warum er sich dazu entschieden hat: "Ich kann es nicht ertragen. Ich sah mich an und dachte: 'Ich sehe einfach nicht mehr wie ich aus.'"

"Die jungen Mädchen von heute, diese ganzen Lippen, das ist einfach ein bisschen zu viel. Die Leute denken heutzutage, dass das die Norm sei, aber das ist es nicht. Wir müssen natürlich bleiben", forderte die 40-Jährige, die mittlerweile auf andere Mittel setzt, um jung auszusehen. Gerade erst hat sie Kollagen-Hautpflege- und Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht.

