Sam Asghari (27) ist wohl bereit für den nächsten Schritt! Der Fitnesstrainer ist seit vier Jahren mit Britney Spears (39) zusammen. Einige ihrer Fans scheinen den gebürtigen Iraner nicht als perfekten Partner für die Sängerin zu sehen. Doch Britney wirkt auf ihren Pärchen-Pics im Netz stets megaglücklich mit ihm. Auch er soll bis über beide Ohren in das Popsternchen verliebt sein. Ein Insider verriet sogar nun, dass Sam sich wohl Kids mit seiner Liebsten wünscht!

Gegenüber Us Weekly plauderte eine Quelle aus, dass Sam es angeblich kaum erwarten könne, eine Familie mit Britney zu gründen: "Er hat schon immer davon geträumt, Kinder zu haben. Er denkt, er wäre ein guter Vater. Er kann sehr gut mit Kindern." Außerdem soll er die "Lucky"-Interpretin auch heiraten wollen – jedoch nicht ohne das Einverständnis ihrer Familie. "Er ist diesbezüglich konservativ eingestellt", so der Insider weiter.

Auf den Segen von Britneys Familie könnte der 27-Jährige aber wohl noch lange warten dürfen. Denn besonders die Beziehung zu ihrem Vater Jamie soll in den letzten Jahren sehr gelitten haben. Momentan steht die Sängerin noch unter seiner Vormundschaft, was die Kontrolle über ihr Vermögen einschließt. Zusätzlich soll sich ihr Vater ständig in die Partnerschaft mit Sam einmischen. In einem Vormundschaftsprozess kämpft die Künstlerin zurzeit um ihre Unabhängigkeit.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, November 2020

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, Januar 2021

Rachpoot/MEGA Britney und Jamie Spears, 2008

