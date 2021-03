Nathalie Bleicher-Woth (24) zeigt sich fast hüllenlos! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin teilt gerne ziemlich private Momente mit ihren Fans. Nach ihrem Aus in der RTL2-Daily konzentriert sich die gebürtige Wormserin noch mehr auf ihre Influencer-Karriere und teilt nahezu täglich neuen Content mit ihren Followern. Eine neue Aufnahme dürfte dem ein oder anderen jetzt aber echt den Atem rauben: Nathalie posiert halb nackt im Netz – außer einer nicht zugeknöpften Jeans trägt sie nämlich nichts.

Die 24-Jährige teilt gleich zwei sexy Fotos auf ihrem Instagram-Kanal. Während sie auf dem einen überglücklich in die Kamera strahlt, wirft sie auf Bild Nummer zwei einen verführerischen Blick über die Schulter in Richtung Linse. Was beide Pics zusammen haben: Nathalie posiert oben ohne und verdeckt ihre Brüste lediglich mit dem Arm und ihrer Hand. Ihr nackter Oberkörper ist mit knallroten Kussmündern übersät. Wer seine Lippen auf ihrem Body verewigt hat, verrät die Beauty aber nicht.

Das erste Mal ist es aber nicht, dass sich Nathalie auf ihrem Social-Media-Profil fast hüllenlos zeigt. Im vergangenen Jahr erfreute sie ihre Community unter anderem mit einem Foto aus der Badewanne. Auf dem Nackedei-Bild verdeckten lediglich ihre langen Haare und der weiße Badeschaum ihre Brüste und den Intimbereich.

Nathalie Bleicher-Woth 2021

Ex-BTN-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth

Nathalie Bleicher-Woth, BTN-Star

