Das wussten bisher wohl die wenigsten: Die neue Love Island-Staffel hat begonnen, und schon vor der ersten Folge wirbelt ein positiver Corona-Test den Drehplan ordentlich durcheinander. Denn Kandidatin Katharina wird erst mit etwas Verzögerung in die Villa einziehen können. Doch wie Ex-Liebesinselbewohnerin Sandra Janina jetzt verriet, war das im vergangenen Jahr genauso: Denn auch damals gab es offenbar einen positiven Fall.

In ihrer Instagram-Story erzählte Sandra ihren Fans, dass sie ursprünglich bereits zum Maskenball in die Villa einziehen sollte: "Damals wurde eine Person aus dem Startcast positiv getestet, weswegen sich alles verschoben hat." Deshalb seien auch nur vier Jungs und vier Mädels von Anfang an dabei gewesen und die anderen später als Granaten hinzugekommen. So stieß Sandra erst beim Glamping genannten Luxus-Camping zu ihren potenziellen Couple-Partnern.

Das habe sich jedoch im Nachhinein als Glücksfall rausgestellt: Denn in den Zelten habe es ihr deutlich besser gefallen als in der Villa selbst, lachte Sandra: "Du wurdest nicht vom anderen Geschlecht getrennt und konntest essen und schlafen, wann du wolltest." Der Umzug in die Villa inklusive durchgeplantem Tagesablauf sei daraufhin ein echter Schock gewesen, erinnerte die TV-Junggesellin sich.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

Instagram / sandra_janina_ "Love Island"-Sandra posiert im Swimmingpool

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina in Österreich

