Kandidatin Katharina wird erst später in die Love Island-Villa einziehen! Es ist wieder so weit: Ab dem 8. März geht es auf der Insel der Liebe wieder mächtig ab. Sowohl die Zuschauer als auch die Singles können die neue Staffel kaum erwarten – schließlich gibt es in dem Format immer eine Menge Flirts, Drama und Partys. Ein Single-Girl wird allerdings erst später zu den anderen dazustoßen können – Kathi wurde nämlich positiv auf Corona getestet!

Bild berichtet, dass die Blondine vorerst aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht in die Villa einziehen darf – obwohl sie sich eigentlich in Quarantäne befunden hatte. Allerdings besteht wohl kein Grund zur Sorge: Es gehe ihr nämlich gut, Symptome habe sie keine. Ein weiterer Test sei mittlerweile auch negativ ausgefallen, wie ein Sprecher berichtet: "Nach dem Corona-Protokoll steht nach einem weiteren Negativ-Test und ausreichender Quarantäne ihrem Einzug in die 'Love Island'-Villa nichts mehr im Wege."

Kathis verspäteter Einzug hat allerdings auch für die anderen Singles weitreichende Konsequenzen – als Ausgleich für den Ausfall der Beauty wird auch ein Mann weniger einziehen. Dieser darf allerdings nachrücken, sobald die 21-Jährige auch wieder startklar ist.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

Instagram / kathinhr Katharina Neher, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / kathinhr Katharina Neher

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Der "Love Island"-Startcast im Frühjahr 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de