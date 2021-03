Ganz so wie beim ersten Mal wird es nicht. Kann es gar nicht werden. Wenn voraussichtlich im kommenden Sommer die Dreharbeiten zu Black Panther 2 aufgenommen werden, wird der Hauptdarsteller des ersten Teils nicht mehr dabei sein: Chadwick Boseman (✝43), der König T'Challa verkörperte, verstarb im vergangenen August an einer Darmkrebserkrankung. Nichtsdestotrotz stand früh fest, dass es eine Fortsetzung geben, Chadwicks Rolle aber nicht neu besetzt werden würde. In einem Interview hat nun Lupita Nyong'o (38), die T'Challas ehemalige Geliebte Nakia spielt, über den anstehenden Dreh gesprochen. Der wird vor allem eines: anders.

Bei Good Morning America erklärte Host Michael Strahan (49), dass er gar nicht anders könne, als Lupita nach dem zweiten "Black Panther"-Teil zu fragen. "Weißt du, um es in echter Marvel-Manier zu sagen, ich habe nichts zu erzählen", begann die Schauspielerin zunächst. "Es wird natürlich anders, so ohne unseren König in die diese Welt zurückzukehren, aber ich weiß, dass alle von uns sein Vermächtnis voller Hingabe weitertragen werden", fuhr sie dann aber fort. Autor und Regisseur Ryan Coogler (34) habe einige wirklich aufregende Ideen, die sie mit dem Rest der Familie gerne zum Leben erwecken möchte.

"Black Panther 2" soll sich auf neue Gebiete und Figuren der fiktiven Welt von Wakanda fokussieren. Neben Lupita sollen auch Letitia Wright (27), Danai Gurira (43), Martin Freeman (49) und Angela Bassett (62) erneut mit von der Partie sein. In die Kinos kommen soll der Streifen im Juli 2022.

ActionPress Chadwick Boseman als Black Panther

ActionPress Danai Gurira, Lupita Nyong'o und Florence Kasumba in "Black Panther"

Getty Images Der "Black Panther"-Cast bei den Screen Actors Guild Awards im Januar 2019

