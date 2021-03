Ein Grund für Freudentränen! Dass es bei Germany's next Topmodel nervenaufreibend zugeht, ist kein Geheimnis. Emotionale Situationen hängen allerdings nicht immer mit Streit, Drama oder unliebsamen Herausforderungen zusammen. In der sechsten Episode der 16. Staffel wird viel geweint – und zwar vor Freude. Für die 18 verbliebenen Nachwuchsmodels galt es nämlich, ihren ersten richtigen Job in der Show an Land zu ziehen. Doch wer konnte ihn ergattern?

"Wir haben uns für Soulin entschieden", verkündeten die Zuständigen der Jeansmarke Levis, dass Kandidatin Soulin Omar sie von allen Mädchen am meisten überzeugen konnte. Die hübsche Hamburgerin brach sofort in Tränen aus und betonte: "Ich bin megastolz, vor ein oder zwei Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich hier stehen werde."

Auch schon während des Castings hatte Soulin ihre Gefühle nicht zurückhalten können. Die gebürtige Syrerin, die mit ihrer Familie vor dem Krieg geflüchtet war und erst seit fünf Jahren in Deutschland lebt, teilte ihre emotionale Geschichte mit den Castingdirektoren und sorgte bei diesen für Gänsehaut!

