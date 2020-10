Dieses Duo brachte Dieter (66) an die Stange! Bei Das Supertalent sorgen einige Acts für besonders unterhaltsame Momente. So führte ein Akrobatik-Duo grazile Kunststücke in luftigen Höhen an einer Stange vor. Kira und Anders sind aber nicht nur leidenschaftliche Artistik-Partner, sondern lieben sich auch abseits der Showbühne. Dieter Bohlen feierte die Vorführung der Turteltauben – und fühlte sich von ihr sogar zur eigenen Performance an der Stange hingerissen.

Der Poptitan lobte Kira und Anders nach ihrem Auftritt dafür, dass ihre Darbietung so wahnsinnig leicht aussehe. Und er fühlte sich von der Nummer glatt an die eigene Turnleistung zu Schulzeiten erinnert. Deshalb wollte er sich auch gleich von der Kölnerin und dem Dänen einige Kunststücke an der Stange zeigen lassen. Das Paar bat das DSDS-Urgestein zu sich auf die Bühne – und ließ ihn die Stange erklimmen. Dieter hatte bei der kleinen Sporteinheit sichtlich Spaß und kommentierte: "Als ich noch ein kleiner Junge war, da hing in der Schule immer an der Wand so ein Seil und da hat man sich hochgezogen."

Auch die professionellen Turner waren von der spontanen Kletterpartie des 66-Jährigen beeindruckt. Die neuen Jury-Kollegen Evelyn Burdecki (32) und und Chris Tall (29) drückten für Dieter sogar direkt ihre Buzzer und Bruce Darnell (63) rief: "[Das ist] der Hammer!" Kira und Anders schafften es in die nächste Runde.

Anzeige

RTL "Supertalent"-Akrobatik-Duo Kira und Anders

Anzeige

RTL Akrobatik an der Stange von Kira und Anders Oktober 2020

Anzeige

RTL Dieter Bohlen an der Stange bei "Das Supertalent" im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de