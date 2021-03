Die erste Enthüllung in der US-Ausgabe von The Masked Singer sorgte für eine Menge Verwirrung! Während die deutsche Version mit Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) im Rateteam bereits vor einem Monat angelaufen ist, startete die beliebte Gesangsshow mit den kostümierten Promis in den Vereinigten Staaten erst jetzt! Doch der Auftakt hatte es sofort ganz schön in sich: Unter dem ausgeschiedenen Schnecken-Kostüm kam nämlich Kermit der Frosch zum Vorschein!

Richtig gelesen, die fiktive Figur aus der "Muppet Show" steckte unter dem ulkigen Weichtier. Das gab es noch nie bei "The Masked Singer" – ein Kostüm im Kostüm! Laut E! Online soll das Rateteam aus Nicole Scherzinger (42), Robin Thicke (44), Jenny McCarthy (48) und Ken Jeong (51) bei der Enthüllung auch mehr als verdutzt aus der Wäsche geguckt haben. Doch die einstige Pussycat Dolls-Frontfrau fing sich ziemlich schnell wieder und jubelte dann: "Wir lieben dich Kermit! Was für eine Ehre!"

Kermit wurde wie ein ganz normaler Promi behandelt und gab im Anschluss an seinen Exit sogar ein Interview, das auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show gepostet wurde. "Ich bin froh, dass mein Kopf nicht mehr in diesem Kostüm steckt. Es war eine ganz nette Erfahrung, aber ich würde nicht darin leben wollen. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Schnecken", witzelte er darin und betonte abschließend: "Denkt immer daran, egal ob ihr eine Schnecke oder ein Frosch seid: Wenn ihr an euch glaubt, könnt ihr alles erreichen!"

