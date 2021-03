Wirft Gülcan Kamps (38) hier selbst ihren Namen in den Ring? Die aktuelle The Masked Singer-Staffel ist in vollem Gange und unter anderem begeistert der Flamingo die Fans. Viele Zuschauer waren sich sicher, dass unter dem pinkfarbenen Kostüm Entertainer Ross Antony (46) stecken muss, doch auf einmal bringt sich Gülcan ins Spiel – wenn auch nur im Spaß! Denn im Flamingo scheint die Moderatorin ihr Let's Dance-Double gefunden zu haben.

Auf Instagram postete Gülcan jetzt nämlich eine Art Gegenüberstellung: Auf der einen Seite sieht man sie im bunten Tanzdress, in dem sie 2013 im Kampf um den "Let's Dance"-Titel angetreten war, auf der anderen Seite ein Foto des Flamingos mit seinem glitzernden Gefieder. "Bei der Geburt getrennt! Ich wünsche euch einen schönen Tag, meine Lieben", schrieb sie augenzwinkernd unter die Collage. Auch der Hashtag #einbisschenspaßmusssein ermunterte die Fans dazu, das Posting nicht allzu ernst zu nehmen.

Ihre Follower freuten sich über den witzigen Beitrag: "Starke Farben, kannst du gut tragen", kommentierte ein User. Ein anderer Nutzer schlug Gülcan gar für das Rateteam der Gesangsshow vor. Viele Herz- und Flammen-Emojis komplettierten das durchweg positive Feedback.

Anzeige

Instagram / rossantonycom Ross Antony, Musiker

Anzeige

Gregorowius,Stefan Gülcan Kamps und Nikita Bazev 2013 bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / guelcankamps TV-Beauty Gülcan Kamps

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de