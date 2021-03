Die Mühe hat sich gelohnt! Im vergangenen Dezember hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass Katie Price (42) die Karriere ihres Sohns Harvey (18) mithilfe dessen eigener Modelinie ankurbeln möchte. Das ehemalige Model wolle seinem Sprössling ermöglichen, eine eigene Einkommensquelle aufzubauen. Trotz seiner Unterstützung sollte Harvey die Verantwortung für das Projekt selbst übernehmen. Nach langen Vorbereitungen ist es nun endlich soweit: Harvey hat seine erste Kollektion gedroppt.

In Kooperation mit dem Label Born Anxious wurden unter anderem T-Shirts, Shorts, Hoodies, Jogginghosen und Taschen designt, die Harveys Liebe für Frösche aufgreifen. Ein auf seinem Instagram-Account veröffentlichtes Foto zeigt den 18-Jährigen in einem ärmellosen schwarzen Shirt der Kollektion. Sämtliche Kleidungsstücke sind biologisch und labelfrei. Die Erlöse gehen Daily Mail zufolge an die "Anna Kennedy Online"-Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Aufmerksamkeit für Autismus zu erhöhen. Harvey selbst wurde mit mehreren Beeinträchtigungen geboren. Er ist teilweise blind und hat das Prader-Willi-Syndrom, das einen ungezügelten Appetit bedingt.

Katies Freund Carl Woods drückte seine Unterstützung aus, indem er die Kollektion in seiner Instagram-Story bewarb. "Er verdient es wie jeder andere auch, eine Chance im Leben zu bekommen", hatte Harveys stolze Mutter das Projekt ihres Sohnes im vergangenen Jahr angekündigt.

Anzeige

Instagram / officialmrharveyprice Harvey und Katie Price im November 2020

Anzeige

Instagram / katieprice Harvey Price im November 2020

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Harvey und Katie Price im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de