Freitagabend ist Let's Dance-Zeit! Wieder lockt die beliebte RTL-Tanzsendung zahlreiche Zuschauer vor die heimischen Bildschirme. Und neben den Performances der Promis und ihrer Profi-Partner interessiert die Woche für Woche vor allem auch eins: Was trägt Moderatorin Victoria Swarovski (27) dieses Mal? Schon in den vergangenen Jahren überraschte sie mit so manchen virtuosen Kreation. Und heute ist da keine Ausnahme. Sagen wir so: Vicky kommt definitiv keiner zu nah!

Für die dritte "Let's Dance"-Folge hat sich die Beauty in ein funkelndes wadenlanges Kleid mit XXL-Rock entschieden. Der ist so breit, dass er auf Twitter für allerhand lustige Kommentare sorgt. "Victoria im Coronaabstandskleid" oder "Die Swarovski hat ihren persönlichen Abstandhalter an", scherzten die User. 1,5 Meter misst der Umfang ihrer Robe untenrum zwar nicht, dennoch ist es im Vergleich zu ihren sonstigen Kleider sehr, sehr ausladend.

Abgesehen davon schien Vicky mit diesem Design nicht wirklich punkten zu können. "Sieht aus wie 'ne Mischung aus Lampenschirm und Bonbon-Papier", lästert ein weiterer User. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Wie gefällt euch Vicky heutiger "Let's Dance"-Look? Stimmt ab!

Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Moderatorin Victoria Swarovski

Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2021

