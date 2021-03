Beendet die große Eier-Krise etwa die erste aufkeimende Love Island-Romanze? Am Donnerstagabend kam es in der Datingshow zum ersten Pärchenstreit der Staffel. Der Auslöser: Dennis Prs bot seiner Partnerin Nicole Rührei an – davon war die Veganerin ganz und gar nicht begeistert und vergoss aus Ärger über die Unaufmerksamkeit des Hotties sogar einige Tränen. Ob sich Dennis damit bei Nicole ins Aus geschossen hat? Die Blondine macht in der Regel nämlich recht kurzen Prozess!

Im Promiflash-Interview sprach Nicole bereits vor dem "Love Island"-Start über ihre Prinzipien. "Ich merke aber relativ schnell, ob das Ganze eine Zukunft hat oder nicht, ob es passt. Ich bleibe dann nicht aus Zeitvertreib mit jemandem zusammen", schilderte die 29-Jährige. Scheint ganz, als wären Fehltritte – wie etwa das Anbieten von Eiern – bei der Stuttgarterin nicht tolerierbar und könnten die Liebelei durchaus schnell beenden.

Aber war Nicoles Gefühlsausbruch wegen des Rühreis überhaupt nachvollziehbar? Nicht für die Promiflash-Leser: In einer aktuellen Umfrage fanden mehr als 95 Prozent der Zuschauer (3.592 Votes von 3.776 gesamt) den Eklat vollkommen übertrieben. Jedoch dürften die Tränen wohl auch der Extremsituation innerhalb einer TV-Show geschuldet sein.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI Nicole und Dennis, "Love Island"-Teilnehmer 2021

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Nicole, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

RTLZWEI Nicole und Dennis, "Love Island"-Teilnehmer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de