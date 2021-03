Love Island-Liebling Melissa (25) geht das zu schnell... Seit Montag suchen heiße Single-Ladys und -Männer wieder die große Liebe in der Kuppelshow. Bereits in der ersten Nacht mussten sich die Kandidaten vercouplen. Der tiefgründige Fynn entschied sich für die flirtfreudige Greta. Obwohl die beiden sich erst ein paar Tage kennen, scheint er nur noch Augen für die offene Industriekauffrau zu haben. Die einstige Islanderin Melissa findet, dass Fynn zu früh und zu krass klammert!

Im "Love Island"-Podcast "Der Morgen danach" plauderte die 25-Jährige nun über Fynns Verhalten in der Villa. "Er ist so verbissen. Er hängt total an ihr, obwohl es so eine kurze Zeit ist. Greta ist eine sehr offene Person und er ist da einfach schon zu anhänglich", urteilte Melissa über den 23-Jährigen. Ihrer Meinung nach sei es wohl viel zu früh, sich nur noch auf eine Person zu konzentrieren – vor allem, wenn das Interesse nur einseitig ist.

Denn Greta betonte bereits in der Sendung, auch den feurigen Tänzer Breno ganz schnuckelig zu finden und ihn weiterhin kennenlernen zu wollen. Melissa sehe daher keine Zukunft für Fynn und Greta. "Sie kommen nicht auf eine Ebene. Es ist einfach schwierig zwischen den beiden", erklärte sie ihre Sicht der Dinge. So soll es laut Melissa zwischen dem blonden Muskelmann und der schüchternen Emilia viel besser harmonieren.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Bachelorette 2020

Anzeige

RTLZWEI Emilia Würsching bei "Love Island" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de