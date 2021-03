Erste Paarungszeremonie bei Love Island! Heute startet die fünfte Staffel des beliebten Dating-Formats mit Moderatorin Jana Ina Zarella. Die nächsten Wochen steht wieder alles im Zeichen von Flirten, Knutschen, Granaten und TV-Beischlaf. Welches Couple die Show gewinnen und in die Fußstapfen von Elena Miras (28), Jan Sokolowsky und Co. treten wird, zeigt sich erst am Ende. Jetzt gab es auch schon die erste Paarungszeremonie – das sind die vier Start-Couples.

Nachdem die vier Damen Bianca Balintffy, Emilia Würsching, Greta Engelfried und Nicole eingezogen sind, stellte Jana die liebeshungrigen Boys vor, von denen sich jeder eine Dame aussuchen durfte. Den Anfang machte Breno Alonso. Er entschied sich für Bianca, obwohl Nicole vorher ihr Interesse signalisierte. Damit sind Breno und Bianca das erste offizielle Duo. Nummer zwei ist Ex-Soldat Fynn Lukas Kunz. Aucgh wenn keines der Mädels anfangs Interesse an dem Sonnyboy zu haben schien, schnappte er sich Greta. "Ist super, habe mich richtig gefreut", strahlte die 21-Jährige.

Bei dem dritten Herren – Dennis Prs – trat Nicole erneut einen Schritt vor und siehe da, ihre Hartnäckigkeit machte sich bezahlt: Der Düsseldorfer schlug zu und nahm die Blondine. "Perfekt, wäre meine Wahl gewesen", erklärte er mit einem Lächeln. Zum Schluss erschien Hottie Adriano Monaco. Emilia, die als Einzige noch niemanden an ihrer Seite hatte, bekundete ihr Interesse an dem Münchner. "Ich hätte die Wahl auch getroffen, wenn du als Erstes reingekommen wärst" beteuerte sie. Und so bilden die zwei das vierte Couple.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Bianca und Breno, "Love Island"-Teilnehmer 2021

RTLZWEI Fynn und Greta, "Love Island"-Teilnehmer 2021

RTLZWEI Nicole und Dennis, "Love Island"-Teilnehmer 2021

RTLZWEI Adriano und Emilia, "Love Island"-Teilnehmer 2021

