Am 25. April ist es endlich wieder so weit: Die wohl bekannteste Preisverleihung des Jahres wird in knapp einem Monat stattfinden! Der Oscar wird zum mittlerweile 93. Mal für überragende schauspielerische Leistungen und Filmproduktionen verliehen. Aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage wird der goldene Academy Award jedoch nur virtuell übergeben. Auch die Verkündung der Nominierten wird online ablaufen. Schauspielerin Priyanka Chopra (38) und ihr Ehemann Nick Jonas (28) kümmern sich dieses Jahr um die Bekanntgabe der Nominierungen!

Mit einem lustigen Video auf Instagram erzählte die Baywatch-Darstellerin von ihrer ehrenvollen Aufgabe. So forderte Priyanka ihren Liebsten auf: "Erzähl den Leuten, dass wir die Nominierungen für den Oscar verkünden, ohne es zu erzählen", machte sie einen beliebten Internet-Trend nach. Nick konterte daraufhin mit einem witzigen Spruch: "Du hast gerade allen gesagt, dass wir die Nominierungen verkünden."

Danach strahlten beide in die Kamera und freuten sich offenbar sehr, das virtuelle Event am 15. März zu leiten. Die Vorschlussrunde wurde bereits veröffentlicht. Auch dieses Jahr ist ein deutscher Regisseur im Rennen: Max Lang schaffte es mit seinem animierten Kurzfilm "The Snail And The Whale" zum dritten Mal auf die Shortlist.

Anzeige

Getty Images Eine Oscar-Trophäe im Februar 2010 in New York

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, 2019

Anzeige

Getty Images Max Lang im März 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de