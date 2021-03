Es scheint alles in trockenen Tüchern zu sein! Anne Wünsche (29) hatte gerade erst ihre neue Wohnung in Berlin bezogen, da überraschte der ehemalige BTN-Star seine Fans mit Auswanderungsnews! Ziel der Laiendarstellerin soll Mallorca sein – auf der Urlaubsinsel möchte sie in ein neues Leben starten. Und das scheint langsam, aber sicher Form anzunehmen: Denn jetzt hat Anne offenbar sogar schon einen Mietvertrag unterschrieben.

In ihrer Instagram-Story teilte Anne ihren Followern den großen Schritt vor Kurzem mit: Sie habe gerade die Nachricht erhalten, dass der Vertrag vorliege. "Jetzt gehen wir gleich ins Immobilienbüro und unterschreiben", sagte die Blondine sichtlich beeindruckt, wie schnell alles ging. Sie könne es noch gar nicht richtig glauben, dass sie mit einer eigenen Wohnung im Gepäck von der Baleareninsel abreise.

Kurz darauf postete sie ein weiteres Video, in dem zu sehen ist, wie sie unter einem spanischsprachigen Dokument zur Unterschrift ansetzt. Danach folgte noch ein Abschiedsgruß an ihre neue Heimat: "Adios, Mallorca! Bis ganz bald, ich zähle die Tage bis zur Schlüsselübergabe."

