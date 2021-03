Schlimme Gerüchte um Jennifer Lopez und Alex Rodriguez! Eigentlich gelten die beiden als eines der absoluten Traumpaare in Hollywood! Die schauspielende Sängerin und der Profi-Sportler sorgten auf allen erdenklichen roten Teppichen schon für süße Pärchen-Momente. Er unterstützte sie auch mit Rat und Tat bei den Vorbereitungen für ihren Super Bowl-Auftritt. Eigentlich sollten die beiden bald vor den Traualtar treten – doch das könnte jetzt anscheinend nicht mehr geschehen.

Wie Page Six nun berichtet, sollen Jennifer und Alex sich ganz überraschend getrennt haben und damit soll die Verlobung geplatzt sein. Eine Quelle aus dem Umfeld des Sportlers verriet gegenüber dem Magazin, was die beiden nach der Trennung nun machen. "Er ist jetzt in Miami und bereitet sich auf die Baseball-Saison vor. Sie dreht ihren Film in der Dominikanischen Republik", verriet der Informant.

Zuletzt waren die beiden an dem besagten Filmset von J-los neuem Streifen "Shotgun Wedding" noch beim Turteln gesehen worden. Die Trennungs-News kommen für Fans weltweit mehr als überraschend und wurden von den US-Stars noch nicht offiziell bestätigt. Die Verlobung fand 2019 statt. Ihre Hochzeit wurde in der Vergangenheit schon zweimal verschoben – als Grund wurde beide Male die aktuelle Pandemie angegeben.

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei der Vereidigungszeremonie von US-Präsident Joe Biden

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Januar 2020

Getty Images Jennifer Lopez im November 2020

