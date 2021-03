Und der nächste Engel ist in freudiger Erwartung! Scheint ganz so, als würden die Mitglieder der heißesten globalen Reizwäsche-Familie Victoria's Secret die Pandemie-Zeit sinnvoll nutzen und am Familienzuwachs arbeiten. So wurden zum Beispiel Elsa Hosk (32) und Romee Strijd (25) vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mütter. Nun gab ihre Kollegin Devon Windsor (27) bekannt – sie ist ebenfalls in anderen Umständen.

Die süße Überraschung verkündete die Blondine nun ihren treuen Followern und Fans via Instagram. "Ich bin schwanger! Johnny und ich sind so aufgeregt, endlich die Neuigkeiten mit euch zu teilen! Ich habe mein ganzes Leben lang davon geträumt, Mama zu sein", schrieb Devon in einem Statement, dass sie mit einer Reihe von Babybauchfotos zusammen mit ihrem Partner Johnny Dexter Barbara illustriert. Die beiden seien dankbar für den kleinen Engel im Modelbauch und freuen sich schon sehr auf diesen neuen Lebensabschnitt.

Devon und Johnny führen wahrlich eine Bilderbuchbeziehung. Den Heiratsantrag machte der bärtige Hottie seiner Liebsten am Strand. Das Jawort gaben sie sich dann bei einer paradiesischen Trauung auf der karibischen Insel St. Barts.

Anzeige

Instagram / devwindsor Model Devon Windsor und ihr Mann Johnny Dexter

Anzeige

Instagram / devwindsor Johnny Dexter Barbara und Devon Windsor am Tag vor ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / devwindsor Devon Windsor und Johnny Dexter Barbara, Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de